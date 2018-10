Beni culturali: Sicilia e Campania insieme per una mostra sull'archeologia subacquea (2)

- "La Sicilia e la Campania - ha dichiarato l'assessore Tusa - sono legate da un percorso storico comune. Questa Mostra sarà l'occasione per presentare al grande pubblico ciò che di meglio è stato rinvenuto e studiato nel sud italia in un percorso espositivo di grande fascino e realizzato con il rigore scientifico che queste occasioni richiedono". "Eventi come questo - ha concluso Tusa - possono realizzarsi solamente attraverso sinergie tra istituzioni di livello quali il Museo di Napoli, la Fondazione Federico II e la Regione Siciliana". "Questo accordo - ha dichiarato Palo Giulierini, direttore del Mann - apre nuovi scenari verso una proiezione di lungo termine. Abbiamo già avviato interlocuzioni con l'assessore Tusa e il direttore Patrizia Monterosso per un prossimo evento sul mondo bizantino e normanno in Campania e in Sicilia". "Una sinergia - ha concluso Giulierini - che rappresenta un passo fondamentale nella programmazione di eventi culturali di respiro internazionale". E la prima tappa degli eventi collaterali che porteranno alla mostra, annunciata proprio durante l'incontro di Palermo, è alle porte: nel prossimo mese di dicembre verrà inaugurata al Museo dei Campi Flegrei, la sezione fotografica e multimediale dedicata ai pionieri dell'archeologia subacquea. Un percorso che proietterà i visitatori in un ambiente virtuale subacqueo che farà vivere un'esperienza multimediale di grande effetto. "L'idea di trovare interconnessioni tra area campana e siciliana nell'ambito del Mediterraneo - ha dichiarato Salvatore Agizza di Teichos - è stata la molla che ha dato il via all'organizzazione. Far vivere ai visitatori un'esperienza con l'impiego di tecnologie avanzate è l'obiettivo soprattutto dei focus di approfondimento che completeranno il grande evento in Campania e in Sicilia". (Ren)