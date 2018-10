Cultura: nasce oggi a Napoli la Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo (3)

- Quattro le direttrici principali lungo le quali si muoveranno i singoli progetti della Fondazione Isaia – Pepillo il cui Direttore Generale è Tommaso D’Alterio (dedicato full-time a questo progetto dopo una lunga esperienza nel Gruppo Isaia): attività di ricerca in collaborazione con enti universitari; attività di formazione con particolare attenzione ai mestieri a rischio di scomparsa; progetti culturali di recupero e valorizzazione dell’immenso patrimonio campano; convegni ed eventi di promozione del territorio. L’attività di ricerca darà vita ad un articolato progetto storico sulle origini della sartoria napoletana tra Napoli, Londra e Casalnuovo, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell’Università Federico II di Napoli. Un’analisi storica esauriente e definitiva sulla sartoria partenopea per raccontare tutto il suo passato nella maniera più completa possibile così da tutelarne il futuro. La prima tappa consentirà di approfondire, con un lungo viaggio spazio-temporale, la storia della tradizione sartoriale napoletana dalle origini alla nascita dei primi sarti moderni nella seconda metà dell’Ottocento. Affiancato da un gruppo di studiosi con esperienze di ricerca e pubblicazioni nell’ambito della storia economica e sociale del Mezzogiorno nonché della storia dell’abbigliamento, il professore Franco Barbagallo, direttore di “Studi Storici” ed autore di numerosi studi sulla storia politica e sociale del Mezzogiorno, curerà insieme al professore Silvio De Majo e ad altri studiosi esperti, la stesura di un volume che custodirà quanto gli autori sapranno scoprire e raccontare. Le tappe successive sarannoa Londra (per ritrovare i punti di contatto tra la scuola londinese e quella partenopea) e nella provincia di Napoli, in particolare nella città dei sarti per antonomasia (così come era annoverata sin dagli anni cinquanta), Casalnuovo di Napoli. “Siamo orgogliosi – ha affermato Gianluca Isaia – che il primo progetto della Fondazione, una ricerca sulle origini della tradizione sartoriale napoletana, avrà tra le sue tappe fondamentali il comune di Casalnuovo di Napoli, la famosa città dei sarti. Ad essa va un nostro pensiero e ringraziamento speciale”. (segue) (Ren)