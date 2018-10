Cultura: nasce oggi a Napoli la Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività di formazione avrà l’obiettivo di tutelare e trasmettere alle nuove generazioni quei saperi che hanno regalato al territorio partenopeo eccellenze produttive di rilevanza mondiale. La Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo vuole formare sarti professionisti ed essere una guida nel complesso mondo della sartoria.Si partirà subito con una“Scuola per giovani sarti”, una fucina di segreti del mestiere della durata triennale che consentirà di trasmettere la grande eredità del sapere e del saper fare, di competenze speciali e indispensabili per realizzare l’inimitabile. Una scuola che possa rappresentare una possibilità di riscatto per molti, permettere di creare nuove opportunità di lavoro e tutelare il patrimonio di conoscenza delle storiche maestranze che oggi rischiano di scomparire. Si potrà accedere alla scuola attraverso la partecipazione ad un iter codificato di selezione, e i relativi costi saranno sostenuti dalla Fondazione Isaia con il contributo dei fondi privati e pubblici che sosterranno il progetto; la sede del corso sarà naturalmente Casalnuovo. (segue) (Ren)