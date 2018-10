Arte: Moretta (Odcec), soddisfazione per l'opera di Nespolo sul "commercialista"

- "La scelta dell'artista Ugo Nespolo di raffigurare la nostra professione fra quelle più rappresentative è la testimonianza che la figura del commercialista ha assunto nel tempo un ruolo centrale nello svolgimento della vita del paese. Il commercialista, dunque, non è più solo un esperto fiscale ma con la sua competenza è diventato per le aziende pubbliche e private un consulente economico strategico che contribuisce alla programmazione, allo sviluppo e al controllo della macchina organizzativa". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli commentando la serigrafia realizzata dall'esponente della pop art internazionale che sarà presentata con altre due opere (le professioni dell'uomo di legge e del medico) domani, sabato 27 giugno 2018 alle ore 18,00, nella sala conferenze del Gran Caffè Gambrinus di Napoli, in esclusiva mondiale, per la Ominia Arte. All'evento parteciperanno, oltre all'artista, Luciano Passalacqua e Domenico Cuozzo (Omnia Arte), Lorenzo dell'Aversana e i rappresentanti degli ordini professionali di medici, avvocati e commercialisti. Le tavole, che hanno una tiratura ridotta e numerata in 99 esemplari, sono state ritoccate a mano dopo la stampa con la tecnica della foglia d'oro e del collage.(Ren)