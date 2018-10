Fca: Fiom, azienda conferma piena occupazione per Pomigliano (Na)

- "Oggi si è svolto al Ministero del Lavoro l'incontro di verifica previsto nell'accordo di cassa integrazione straordinaria stipulato il 19 luglio scorso”. Lo si legge in una nota la Fiom, che ha evidenziato il ritardo degli investimenti previsti per la predisposizione degli impianti per la produzione dei nuovi modelli. Per la Fiom tale ritardo determina un disallineamento tra il tempo necessario per la realizzazione dei nuovi modelli e la copertura del periodo di Cigs che terminerà il 10 settembre del 2019. La Fiom ha chiesto che il confronto con il Ministero e l'azienda abbia l'obiettivo di prevenire ulteriori problemi sui lavoratori di Pomigliano e Nola visto che con settembre 2019 a norme vigenti non vi sarebbero più ammortizzatori sociali utilizzabili. Inoltre, Fiom resta scettica in attesa di conoscere il piano industriale che sarà presentato il 30 novembre. “L'azienda, che ha riconosciuto il ritardo degli investimenti determinatosi con cambio al vertice, ha garantito che con l'ufficializzazione del dettaglio del piano industriale darà riscontro positivo per i lavoratori di Pomigliano e che tale riscontro garantirà la piena occupazione per tutti i lavoratori” ha aggiunto la nota. (segue) (Ren)