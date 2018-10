Fca: Fiom, azienda conferma piena occupazione per Pomigliano (Na) (2)

- La Fiom prende atto delle dichiarazioni dell'azienda pur ritenendo che i tempi di lancio di un nuovo modello e di allestimento di una nuova linea difficilmente potranno coincidere con il periodo della Cigs. “La Fiom nell'incontro di novembre affronterà i problemi derivanti dal ritardo del piano e i tempi di realizzazione per mettere in sicurezza i livelli occupazionali. Dopo aver ascoltato le preoccupazioni della Fiom e le dichiarazioni dell'azienda, il Ministero ha chiesto a Fca di predisporre un nuovo incontro di verifica dopo il 30 novembre. Per l'importanza che copre l'automotive per gli interessi generali del Paese, la Fiom ha chiesto al Governo di svolgere un ruolo attivo per il rilancio del settore che è coinvolto in una complessa fase di trasformazione e nell'incontro del 31 ottobre solleciterà affinché predisponga una cabina di regia sul settore" ha concluso la nota. (Ren)