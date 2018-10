Trasporti: Amato-Fiola (Pd), solidarietà ai lavoratori CTP

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza ai lavoratori della CTP. La Città Metropolitana di Napoli metta in campo azioni concrete per uscire dallo stallo e garantisca il pagamento degli stipendi". E’ quanto hanno chiesto in una nota congiunta i consiglieri regionali del Partito Democratico Enza Amato e Bruna Fiola, schierandosi al fianco dei lavoratori dell'azienda di trasporti che stanno occupando la sede operativa della società. "Un gesto – hanno sottolineano i due esponenti del Pd - dettato dal mancato pagamento degli stipendi e dall'incertezza che aleggia sul futuro della società. In questi mesi molti sono stati gli incontri convocati, sia in sedi istituzionali che di partito, per affrontare la vertenza. Tavoli tecnici e politici che però sono risultati vani per l'assenza costante di una posizione chiara da parte della Città Metropolitana di Napoli, proprietaria dell'azienda". "In più occasioni abbiamo chiesto a gran voce ai massimi vertici di Città Metropolitana una posizione chiara e netta rispetto a questa crisi aziendale. Ed invece l'unica azione portata avanti è stata quella di chiedere sacrifici al personale e arrecare numerosi disagi all'utenza. Abbiamo assistito solo ad un inutile rimpallo di responsabilità che si rinnova periodicamente senza mai arrivare ad una posizione chiara e seria per la risoluzione dei problemi aziendali, per il bene dei lavoratori, per la garanzia di servizio agli utenti degni di questo nome" hann aggiunto Amato e Fiola. "Auspichiamo che nelle prossime ore la Città Metropolitana metta in campo azioni concrete per uscire da questo stallo che è ormai diventato insostenibile per i lavoratori ed i cittadini e che sia garantito immediatamente il pagamento degli stipendi" hanno concluso i due consiglieri regionali del Partito Democratico.(Ren)