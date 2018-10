Lettura: si conclude rassegna “Squilibri” alla Biblioteca nazionale di Napoli

- Dopo il successo riscontrato nelle tre giornate di “Squilibri” Incontri di lettura, alla Biblioteca Nazionale di Napoli, che ha messo in relazione studenti, scrittori, attori, filosofi, giornalisti e lettori di ogni età, la Rassegna si conclude, sabato 27 ottobre, con due appuntamenti di grande interesse. Alle 10.30, alla Sala Rari, per la sezione Frontiera del Mediterraneo, in collaborazione con Officine Gomitoli, Martino Lo Cascio presenta il suo documentario “Effatà Road” tra naufragi e nuovi incontri. Lo Cascio lavorando, come psicologo, autore e regista, principalmente sui temi del disagio sociale, delle migrazioni e dell’inchiesta antropologica racconterà la sua esperienza sul tema Frontiere. "Effata' Road" descrive il fenomeno migratorio in forma inusuale e alternativa. Nella prima parte quattro giovani migranti (Gambia, Kashmir, Nigeria, Burkina Faso) attraversano lentamente gli straordinari paesaggi siciliani, luoghi della frontiera dove l’abbagliante bellezza del paesaggio si mescola alle difficoltà di vita (porti d'approdo, strutture d'accoglienza, progetti d'inclusione, spazi di vita quotidiana). (segue) (Ren)