Napoli: Verdi, non c'è stato cambiamento radicale atteso in rimpasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto delle decisioni assunte dal Sindaco. Auguriamo ai due nuovi Assessori un buono e proficuo lavoro. Non riteniamo però che i nuovi ingressi in Giunta portino quel cambiamento radicale che si prospettava, apparendo invece più funzionali a un rafforzamento politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle Europee della prossima primavera così come da egli stesso dichiarato". Lo hanno detto i Verdi di Napoli, alla fine della riunione dell'esecutivo cittadino tenutosi per discutere la linea da seguire dopo il rimpasto deciso dal Sindaco di Napoli che ha escluso dall'esecutivo Maria D'Ambrosio, la rappresentante del Sole che ride che ringraziano per il lavoro e l'impegno profuso per la città in condizioni difficili e in una perdurante assenza di risorse. "Nonostante la scelta unilaterale e non condivisa di tenerci fuori dalla Giunta, noi continueremo a essere leali e fedeli al patto politico stretto con i napoletani nel 2016 perché non siamo di certo legati alle poltrone, come abbiamo dimostrato nella prima parte della consiliatura quando non avevamo un nostro rappresentante in Giunta e non abbiamo fatto mancare il nostro appoggio, neanche su questioni dove il Sindaco è stato abbandonato da alcuni Consiglieri del suo stesso movimento. (segue) (Ren)