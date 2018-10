Speciale infrastrutture: porti, 100 milioni da Regione Campania per messa in sicurezza e manutenzione scali regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale della Campania, nella riunione odierna, ha deciso lo stanziamento di 20 milioni di euro per il programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali e ulteriori 80 milioni per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione con priorità per i porti che garantiscono la continuità territoriale delle isole. (Ren)