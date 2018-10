Universiadi: in prefettura a Salerno incontro per evento del 2019

- Questa mattina nella sede della Prefettura di Salerno si è tenuto il primo incontro tra il Commissario Straordinario per Napoli 2019 Gianluca Basile e il prefetto di Salerno Francesco Russo. Nella riunione, a cui era presente anche il presidente dell'Adisurc Domenico Apicella, si è discusso dell'impegno della città di Salerno e dell'Università degli Studi nel corso della importante manifestazione sportiva. Il prefetto ha confermato la massima collaborazione per tutti gli aspetti concernenti sicurezza, trasporti e viabilità, sottolineando come Salerno abbia sempre dato la massima disponibilità per questi eventi. E’ stato anche manifestato l’impegno di Domenico Apicella, presidente dell'Adisurc che, oltre ad organizzare al meglio le residenze universitarie, garantirà il massimo sforzo in termini di accoglienza e inclusione per tutti gli sportivi internazionali.(Ren)