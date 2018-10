Archeologia: da sabato al Castello di Baia (Na) una mostra dedicata allo Zeus in Trono

- Undici statue ad accompagnare il protagonista indiscusso, Zeus in Trono: in esposizione da sabato pomeriggio al Castello di Baia, a Bacoli (Na) capolavori inediti, provenienti dai fondali del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, da Cuma, da Miseno e dai giardini e dagli ambienti di rappresentanza delle ricche domus, dalle ville del patrimonio archeologico di Baia, che ne testimoniano il lussuoso stile di vita. Nel percorso della mostra saranno presenti supporti multimediali per offrire al visitatore una possibilità in più per comprendere le caratteristiche dei Campi Flegrei: saranno proiettati filmati per raccontare il particolare fenomeno del bradisismo, che ha reso unici siti e monumenti, conservandoli in un suggestivo dualismo tra terra e mare. Prima dell'inaugurazione della mostra, il direttore del Parco, Paolo Giulierini, illustrerà l'attività dell'ente dalla nascita ad oggi. "Nove mesi di gestione del nuovo ente autonomo del Parco Archeologico dei Campi Flegrei sono stati impiegati per costruire la macchina amministrativa e gestionale, l'immagine coordinata, il sito – ha spiegato il direttore - Parallelamente abbiamo lavorato per perfezionare la progettazione e l'apertura dei cantieri, relativamente ai finanziamenti Pon e Fsc, alla riapertura prossima della Grotta di Cocceio e a moltissime attività didattiche e culturali che hanno caratterizzato la stagione del Parco". "L'arrivo di Zeus scandisce simbolicamente la chiusura di questa prima parte dei lavori ed apre al rilancio in grande stile previsto per la prossima primavera. Rilancio che – ha proseguito Giulierini - si badi bene è ben visibile, già testimoniato da una sensibile crescita di pubblico e dalla presenza del nostro ente nelle principali fiere turistiche nazionali ed internazionali, nonché in grandi progetti di ricerca con Musei cinesi, Università italiane e internazionali". Anche la buona sorte ci premia – ha aggiunto Giulierini - clamorose sono le scoperte del centro Jean Bérard, della Federico II, dell'Università L'Orientale e della Luigi Vanvitelli nell'ultime campagne di scavo a Cuma. Fecondi sono i rapporti con i sindaci, impegnati con noi nella costruzione del Parco. Presto la nostra sede sarà al Rione Terra e di questo mi preme ringraziare il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. Un ringraziamento infine alla precedente direttrice Adele Campanelli e al meraviglioso e volitivo staff dei Campi Flegrei. Si riparte, con orgoglio". La mostra, intitolata "Il visibile, l'invisibile e il mare" aprirà al pubblico, invece, nel pomeriggio di sabato 27 ottobre, alle ore 15. Chiuderà alle 18, ultimo ingresso 17:15 con ingresso gratuito. Sarà possibile visitare anche le altre sale del museo archeologico dei Campi Flegrei. (segue) (Ren)