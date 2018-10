Napoli: lunedì l'inaugurazione della facciata restaurata della Chiesa di San Pietro Martire

- Lunedi 29 ottobre alle ore 11,30, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, del Soprintendente Abap Luciano Garella, degli assessori all'urbanistica del comune di Napoli Carmine Piscopo e della Regione Campania Bruno Discepolo e dei rappresentanti della Curia di Napoli e del Fondo Edifici Culto, sarà presentato l'intervento di restauro della facciata settecentesca della Chiesa di San Pietro Martire, presso la chiesa sita in Piazza Ruggiero Bonghi, nei pressi della Facoltà di Lettere e Filosofia della Univeristà Federico II in Via Porta di Massa. I lavori di restauro rientrano tra quelli del Grande Progetto per la valorizzazione del centro storico di Napoli sito Unesco. (Ren)