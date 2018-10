Sanità: Di Scala (FI), sui laboratori De Luca faccia denunce e controlli non show

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente nel programma televisivo settimanale confonde quello che può dire Crozza e quello che, invece, può dire lui”. È quanto ha denuncitoa la Consigliera regionale campana di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala, sulla dichiarazione del presidente De Luca e Commissario per il piano di rientro per la Sanità nel corso del programma su Lira Tv. “Assurdo l’avvertimento ai laboratori privati di inviare i controlli del suo Ufficio Ispettivo regionale in risposta all’ipotetica “minaccia” di un’associazione di laboratori di acquistare pagine di un giornale nazionale per fare una campagna comunicativa contro di lui – ha aggiunto Di Scala -. I controlli del Commissario andrebbero fatti a prescindere e non come strumento di ricatto in risposta a presunte minacce. Ancor più grave - prosegue Di Scala - è la consapevolezza e la conoscenza dei meccanismi per i quali verrebbero esauriti i tetti di spesa dei laboratori privati nel settore sanitario campano”. Circostanza per la quale i campani sono stati costretti a pagarsi privatamente analisi e esami diagnostici. Quando il Presidente De Luca dichiara “che i tetti di spesa vengono esauriti perché i gestori di laboratori privati rubano e moltiplicano le analisi di laboratorio anche quando sono assolutamente inutili” ha concluso l’esponente di Forza Italia.(Ren)