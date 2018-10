Roghi: Pentangelo (FI): chiesto misure speciali, governo dia risposte

- "Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti: anche il gravissimo incendio di Marcianise rinvia ad una precisa regia criminale che il governo avrebbe il dovere di affrontare subito, seriamente e con il massimo rigore. Quello di oggi, infatti, si aggiunge al lunghissimo elenco di roghi che da circa due anni ha interessato la nostra regione e che ha visto tristi protagoniste Napoli, Angri, Battipaglia, la stessa Marcianise, Castel San Giorgio, Gricignano, Caserta, Aversa, Mugnano, Giugliano, Taverna del re, Casalduni, San Vitaliano, Afragola Acerra e, a luglio scorso, Caivano". Lo ha detto l'onorevole Antonio Pentangelo, Deputato e Coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli, depositario, il 25 ottobre scorso, di un'interrogazione urgente rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, e ai ministri dell'Interno, della Salute e dell'Ambiente, per sapere quali iniziative intendano mettere in campo per contrastare questo fenomeno e tutelare l'ambiente e, dunque, la salute dei cittadini. (segue) (Ren)