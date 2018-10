Roghi: Pentangelo (FI): chiesto misure speciali, governo dia risposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Pentangelo "è innanzitutto necessario avere un quadro aggiornato della situazione partendo da opportune verifiche sulla natura e la quantità dei materiali stoccati nei diversi siti per i quali i gestori sono in possesso di specifiche autorizzazioni, oltre che sul rispetto rigoroso delle norme antincendio e più in generale di prevenzione". "Ho chiesto al governo – ha spiegato l'esponente di Forza Italia – se non sia finalmente il caso di dotarsi di un'anagrafe pubblica nazionale relativa alla raccolta, al recupero, allo smaltimento e agli impianti dei rifiuti solidi urbani e, vista la gravità e la pericolosità del fenomeno, di potenziare sensibilmente le risorse finanziarie e umane destinate alla prevenzione di questi incendi". "Naturalmente – ha proseguito Pentangelo – va da sé che senza l'adozione di specifiche norme sul contenimento della produzione di rifiuti e sull'obbligatorietà dell'assicurazione antincendio e dell'istallazione di termocamere utili a poter attivare tempestivamente l'intervento dei soccorsi in caso di roghi, tutto diventa decisamente più complicato". "Con buona pace dei cittadini che pagano sia in termini di salute che di tariffe sempre più salate", ha concluso l'esponente di Forza Italia. (Ren)