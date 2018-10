Napoli: sequestrate centinaia di kg di prodotti alimentari esposti all’aperto

- Gli Agenti della Polizia Locale Unita' Operativa Chiaia hanno effettuato un'operazione a contrasto della vendita di prodotti di ortofrutta senza il rispetto delle regole imposte dalla normativa specifica a tutela della salute dei consumatori. Un venditore ambulante itinerante di frutta alla Via Riviera di Chiaia, è stato verbalizzato ai sensi dell'O.S. 82/96 perché esponeva la frutta a diretto contatto con i gas di scarico delle autovetture in transito per cui è stata irrogata una sanzione con sequestro e distruzione di 180 kg di frutta mediante l'intervento del compattatore Asia. Nell'occasione, in prossimità della Riviera di Chiaia, la strada veniva sgomberata da masserizie in legno usate da venditore ambulante per la vendita di frutta e verdura ed abbandonate sulla pubblica via.(Ren)