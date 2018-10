Carabinieri: Cirielli (FdI), chi getta fango sull'Arma troverà sempre nostra opposizione

- "Noi italiani non possiamo che dire grazie all'Arma dei carabinieri che quotidianamente svolge una funzione centrale nella difesa dei valori della democrazia e della legalità": lo ha affermato in una nota il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli, parlamentare di Fratelli di Italia, in occasione 40* anniversario del Gis (Gruppo Intervento Speciale) dei carabinieri. "I carabinieri meritano rispetto. Chi, usando gli errori e gli abusi di poche mele marce, prova gettare fango, troverà sempre la nostra ferma opposizione. Perché non consentiremo a nessuno di delegittimare il ruolo dell'Arma che resta un presidio a difesa della sicurezza dei cittadini onesti", ha concluso Cirielli. (Ren)