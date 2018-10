Tuttosposi: premiata a Napoli la sen. Santanchè (FdI), diamo soldi alle giovani coppie non agli immigrati

- “Anziché dare i soldi agli immigrati che ci costano 5 miliardi di euro, bisogna sostenere le giovani coppie che vogliono sposarsi perché in Italia c’è il problema della natalità. Nessuno fa più bambini e noi dovremmo fare un importante piano sulla natalità, perché oggi sposarsi e fare figli è diventato un lusso”. Queste le parole di Daniela Santanchè, premiata a Napoli con il premio Working Woman Award conferitole dall’Osservatorio Familiare Italiano, promotore e organizzatore di Tuttosposi. La senatrice ha ricevuto il premio dal patron Lino Ferrara e dal Dottor Roberto Anand Nisango Rinaldi e ha dichiarato: “Sono contenta di aver incontrato tanti giovani che vogliono sposarsi; c’è ancora tanta voglia di famiglia in Italia. E in una società in cui è tutto veloce ed effimero, vedere che a Tuttosposi vengono giovani che vogliono mettere su famiglia mi inorgoglisce. Anche perché se si distrugge la famiglia si distrugge la società perché la famiglia è il primo nucleo fondante della società e bisogna difenderla”.(Ren)