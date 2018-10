Marcianise: Borrelli (Verdi), dietro i roghi una strategia criminale

- "Bisogna militarizzare tutti i depositi dei rifiuti perché pare evidente che potremmo essere di fronte a una strategia ben delineata tesa a creare il caos nella gestione dell'immondizia". Lo ha detto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Terra dei fuochi, per il quale "l'incendio nel deposito di rifiuti di Marcianise va ad aggiungersi a quelli dei mesi scorsi a Caivano e San Vitaliano e ad altri che hanno interessato altri siti, compreso quello nel milanese". "Quest'ultimo incendio, inoltre, fa pensare che se c'è una strategia criminale dietro i roghi ormai è una strategia che riguarda tutta l'Italia e non solo la Campania" ha aggiunto Borrelli per il quale "in attesa di chiarire le cause dei roghi che ci sono già stati, bisogna impedirne altri e per farlo la strada maestra è quella del controllo continuo con la presenza dei militari".(Ren)