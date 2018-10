Fondi europei: Gaudiano (M5S), non sprechiamo nuove occasioni

- "Finanziamenti europei: un'occasione per il nostro territorio" è il titolo del convegno promosso dalla Senatrice del Movimento 5 Stelle, Felicia Gaudiano, in programma per sabato 27 ottobre, a partire dalle ore 18.30, presso l'aula Consiliare del Comune di Sapri (Sa). "Si tratta – ha spiegato la Senatrice pentastellata - di un'occasione di approfondimento sulle diverse possibilità di finanziamenti, provenienti dalla UE, di idee e progetti che altrimenti non troverebbero risorse per essere realizzati e che potrebbero rilanciare i territori e l'occupazione". "Gli stanziamenti europei - afferma la portavoce - sono tanti ma vanno intercettati, spiegati ai potenziali destinatari e utilizzati per non perderli. Nel 2017 l'Italia ha speso effettivamente solo il 5,6% dei fondi a disposizione contro una media UE complessiva del 10,5%. E', dunque, importante conoscere questi strumenti per farne buon uso e per partecipare ai bandi aperti, finalizzati a specifici obiettivi". "Sono contenta – ha concluso Gaudiano - che al tavolo con me ci saranno importanti relatori come l'europarlamentare Isabella Adinolfi, la Senatrice Luisa Angrisani, il Senatore Francesco Castiello, il Consigliere Regionali Michele Cammarano, e il Consigliere Comunale Consolato Caccamo. La parte tecnica dell'incontro vedrà il contributo della la Dott.sa Anna Guida. Il tour Fondi Europei è stato inserito sulla Piattaforma web Rousseau nella sezione Activism, dalla quale sarà possibile attingere a tutte le informazioni relative al tour.(Ren)