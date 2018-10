Napoli: weekend di arte con “Klimt Experience”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 27 e domenica 28 ottobre l’Associazione Medea Artdedica ai suoi soci un fine settimana di arte e bellezza, tra “Klimt Experience” e il Salone Margherita. La visita guidata alla Mostra “Klimt Experience” nella Basilica dello Spirito Santo, con auricolari e oculus, è un’esclusiva Medea Art.Una produzione multimediale che rivoluziona completamente l'immaginario comune della mostra d'arte. L’associazione accompagna i visitatori in un "viaggio" all'interno della produzione di Gustav Klimte nella storia di quel momento rivoluzionario che fu la Vienna di fine ‘800. Le opere del padre della Secessione viennese si incontrano sullo sfondo musicale dei capolavori di Beethoven, Wagner, Mozart. Grazie ad un’innovativa tecnologia, progettata in esclusiva per la video installazione, è stata possibile questa immersione nell'arte. Immagini, luci, colori, musica e suoni avvolgono il pubblico, integrandosi con il fascino della sede espositiva, la Basilica dello Spirito Santo. (segue) (Ren)