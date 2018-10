Napoli: weekend di arte con “Klimt Experience” (2)

- Si realizza una commistione tra tecnologia, arte e architettura. Ventiquattro proiettori laser trasmettono oltre settecento immagini sulle superfici dell'imponente e scenografico allestimento, riproducendo immagini e video in altissima risoluzione. Grazie agli oculusSamsung GearVR è possibile entrare nei quadri di Klimt. La sala degli specchi è l'ultimo stepdel percorso immersivo. Medea artè partnerdell'evento “Klimt Experience”, in convenzione esclusiva. La visita è fissata per sabato 27 ottobre e per domenica 28 ottobre, entrambi i giorni alle ore 10.30 e 17. Ancora un appuntamento esclusivo, domenica 28 ottobre alle 10.30: visita guidata al Salone Margherita, che apre eccezionalmente le sue porte agli associati “Medea Art”.La Napoli della Belle Epoquecon i cafè Chantant, gli eventi folli di una città che disperatamente vuole peccare o fingere di farlo. Si parte dalla Galleria Umberto I, lato via Verdi, entrando poi nel Salone Margherita dove sarà possibile visitare alcuni spazi d’epoca normalmente chiusi al pubblico. Gli ultimi momenti sono dedicati a un filmato d’archivio che racconta la nascita, i tempi d'oro e l'evoluzione del mitico Salone Margherita. (Ren)