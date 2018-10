Lettura: si conclude rassegna “Squilibri” alla Biblioteca nazionale di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanno da guida, a coppie, altrettanti personaggi famosi (un attore, un sindaco, uno scultore, un comico). Passo dopo passo, fra imbarazzi e illuminazioni "on the road", si conoscono e scambiano storie, memorie, prospettive. "Non ho composto un documentario di denuncia. Non ho creato un documentario che disvela chissà quali segreti o verità nascoste. Ho tracciato un sentiero che ci interroga – dichiara Martino Lo Cascio - uno per uno, a partire dalla semplice constatazione che l'incontro interculturale è un'avventura complicata e il dolore di ciascuno non deve mai smettere di risuonare nelle nostre coscienze in azione". Alle ore 11,30, lo scrittore Eraldo Affinati presenta il suo libro Tutti i nomi del mondo. La sezione incontri con l’autore è in collaborazione con Officine Gomitoli. “Frontiere significa anche immigrazione”, ha detto Affinati nell’intervista a Giuliana Covella, pubblicata su il Mattino. “Inviterò i giovani a conoscere in maniera approfondita i loro coetanei che spesso arrivano da Paesi come Africa e Asia, come facciamo nelle nostre scuole: mettendo in contatto ragazzi italiani e stranieri e insistendo sul concetto che questi ultimi non sono né diversi ne distanti, ma un arricchimento per loro. Insomma il messaggio che trasmetterò loro sarà quello di credere nelle relazioni umane”. (Ren)