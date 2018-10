Sanità: Ciarambino (M5S), inattuate misure di prevenzione e profilassi al S. Paolo (2)

- "Serve una seria indagine – ha sottolineato Ciarambino - per capire se l'Uopc (unità operativa di prevenzione collettiva) sia stata allertata, se ha richiamato tutti i pazienti ricoverati contestualmente al portatore di tbc per sottoporli a sorveglianza e permettere loro di curarsi e proteggere i loro cari. E' necessario, inoltre, attrezzarsi per realizzare l'isolamento prescritto, che la stanzetta individuata abbia almeno il bagno, altrimenti è chiaro che il paziente dovrà uscire e quindi non è isolato. Così come bisogna attrezzarsi anche nella formazione, visto che l'ultima paziente addirittura era libera di recarsi in tutti gli spazi comuni. Bisogna aggiornare la valutazione dei rischi finalizzandola a individuare misure di prevenzione e protezione, non farne un mero adempimento formale che oggi viene commissionato a terzi e ci è costato milioni di euro, trasformando il testo unico in materia di sicurezza in un'occasione di business invece che in uno strumento reale per la protezione di tutti i cittadini". (Ren)