Napoli: Verdi, non c'è stato cambiamento radicale atteso in rimpasto (2)

- La fedeltà e la lealtà, però, non potranno non farci evidenziare che serve un impegno maggiore sui temi ecologisti e ambientalisti che hanno trovato poco spazio nell'azione amministrativa e che potrebbero trovarne ancora di meno visto che oltre all'esclusione dei Verdi, in Giunta è calato anche il peso di un ambientalista qual è Raffaele Del Giudice che non è più il vice Sindaco di questa città" hanno continuato aggiungendo: "Abbiamo però notato che il Sindaco ha tenuto per sé le deleghe al Verde, il che significa che tiene a questo tema, ma ci auguriamo che ora si impegni per dare maggiori risorse per la tutela e la valorizzazione dei parchi presenti in città e per aprirne di nuovi" hanno continuato i rappresentanti dei Verdi aggiungendo che "sono contrari all'idea delle deleghe da assegnare ai singoli Consiglieri perché sarebbe un inutile ulteriore peso per la macchina amministrativa che, invece, deve essere il più possibile snella ed efficace". "E' necessario, in questa seconda parte della consiliatura, ritornare a parlare solo ed esclusivamente della città, dei suoi problemi e delle le possibilità di sviluppo e crescita" hanno concluso i Verdi sottolineando che "negli ultimi tempi, purtroppo, ci siamo ritrovati con un'attività amministrativa rallentata dalle discussioni politiche e s'è preferito dare spazio alle strategie in vista delle prossime elezioni piuttosto che al confronto sui temi 'caldi' della città". (Ren)