Rifiuti: controlli a tappeto in provincia di Napoli e Caserta su smaltimento e stoccaggio (2)

- In particolare, ad Orta di Atella, è stata ispezionata un’azienda di circa 3.500 mq, adibita allo stoccaggio e recupero di materiale tessile; al suo interno sono state sequestrate due aree nelle quali venivano depositati e lavorati rifiuti in assenza delle previste autorizzazioni. Il proprietario è stato denunciato all’autorità giudiziaria in quanto, tra i dipendenti, 2 lavoratori sono risultati irregolari. A Teverola in un’azienda di grosse dimensioni (circa 12.000 mq), adibita allo stoccaggio e smaltimento di rifiuti ferrosi, è stata sequestrata un’area di circa 500 mq utilizzata per lo stoccaggio illecito di rifiuti. I due proprietari sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Un’azienda meccanica di circa 3.000 mq, a Giugliano in Campania, è stata sequestrata per gestione illecita di rifiuti e il proprietario sanzionato per emissioni in atmosfera. A Gricignano di Aversa, in un’azienda di recupero imballaggi, di circa 15.000 mq, è stata sequestrata un’area abusiva adibita ad officina meccanica ed il proprietario è stato denunciato all’autorità giudiziaria per gestione di rifiuti non autorizzati. I risultati, seppur ancora parziali in quanto l’attività di controllo è ancora in corso, sono il frutto della modalità operativa di contrasto, promossa dall’Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi nella regione Campania, basata su azioni coordinate, alle quali concorrono l’Esercito, le Forze dell’Ordine e le Polizie Locali, anche per il controllo delle aree della Terra dei Fuochi dove hanno sede siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. (Ren)