Salerno: martedì la presentazione del master universitario sulle startup

- Si terrà martedì 30 ottobre 2018, a partire dalle ore 10.30, a Salerno, presso la sede della Camera di Commercio, Salone Genovesi, in via Roma 29, la presentazione della prima edizione del master dell'Università degli Studi di Salerno "Percorsi di startup nelle imprese cooperative". Il master è rivolto sia ai neolaureati che ai laureati già impegnati nel mondo del lavoro interessati ad approfondire il management dell'impresa cooperativa. L'evento coinvolge Confcooperative Campania, attraverso il Comitato Territoriale di Salerno, che ha accolto con entusiasmo il percorso di studi avviato dall'Ateneo salernitano. "Il master è un'occasione di studio e di approfondimento sia per i neolaureati che per quanti, già da tempo, lavorano in imprese cooperative o a contatto con le stesse. Come Organizzazione siamo soddisfatti nel rilevare un crescente interesse verso l'economia cooperativa e siamo convinti che intensificare i momenti di formazione e di approfondimento sull'economia cooperativa sia un investimento sulle future classi dirigenti. Garantiamo all'Università massima collaborazione, mettendo a disposizione esperienze e know how consolidati" ha commentato Salvatore Scafuri, presidente Comitato Territoriale di Salerno – Confcooperative Campania. Alla presentazione interverranno il presidente di Confcooperative Campania, Antonio Borea, il presidente del Comitato Territoriale di Salerno, Salvatore Scafuri ed il direttore del master Prof. Giuseppe Fauceglia. Invitato per un saluto il presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete.(Ren)