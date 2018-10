Piazza Plebiscito: Verdi incontrano il Soprintendente Garella

- "Ci sarà un incontro con i residenti, i commercianti e quanti vivono, a vario titolo, piazza del Plebiscito e le zone circostanti per spiegare le motivazioni alla base della scelta definitiva dove aprire il cantiere per permettere il completamento della metropolitana perché quella di piazza del Plebiscito non è ancora una scelta definitiva e si sta ancora valutando la possibilità di Piazza Carolina". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, insieme ai consiglieri della Prima Municipalità, Benedetta Sciannimanica e Gianni Caselli, ha incontrato il soprintendente Garella in merito al cantiere aperto in piazza del Plebiscito e hanno annunciato "il soprintendente ha accettato di incontrare nei prossimi giorni una delegazione di cittadini residenti della zona ed esperti che seguiranno il cantiere, sia che si continui con piazza del Plebiscito sia che si apra in un altro posto, perché è necessario ascoltare e comprendere le tensioni di questi giorni visto che, nella stessa zona, ci sono già due cantieri, uno in via Santa Maria degli Angeli e uno alle Rampe Pizzofalcone, due cantieri che sono aperti da un decennio ormai e si ha paura che anche quest'ultimo faccia la stessa fine". "Abbiamo ribadito la nostra contrarietà al cantiere in piazza del Plebiscito anche se il Soprintendente ci ha detto che la scelta di aprire lì il cantiere è condizionata dalla constatazione che ci sono stati già degli scavi in quella zona e non si corre il rischio di ritrovamenti archeologici e storici che rallenterebbero le operazioni" ha aggiunto Borrelli sottolineando che "tra l'altro un cantiere in piazza Carolina avrebbe comportato l'installazione delle grate a ridosso di abitazioni private. Questo però non significa che il cantiere si debba tenere per forza in piazza del Plebiscito e la sospensione del parere potrebbe portare a un'ulteriore riflessione sull'opportunità della scelta fatta".(Ren)