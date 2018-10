Mostre: lunedì l'inaugurazione a Napoli dell'esposizione su Che Guevara

- Sarà inaugurata lunedì 29 ottobre, alle ore 17, con un incontro pubblico nella sala del Capitolo del Complesso di San Domenico Maggiore a Napoli, la mostra fotografica "I viaggi e i libri di Ernesto" con l'esposizione di foto inedite provenienti dagli archivi privati della famiglia Guevara e dagli archivi CelChe, il centro studi nato nel 2011 a Rosario, Argentina, la città che diede i natali al Che. Interverranno all'inaugurazione, con l'assessore alla Cultura e al Turismo del comune di Napoli Nino Daniele, il presidente della Fondazione Mida Francescantonio D'Orilia, la giornalista e scrittrice Alessandra Riccio e la docente dell' Università de L'Avana María Victoria Guevara Erra, che presenterà la mostra. L'incontro sarà moderato da Antonio Tricomi, giornalista de La Repubblica. "La mostra - è spiegato in una nota del comune di Napoli - è nata con lo scopo di liberare dagli stereotipi la figura del Che, per farla conoscere in tutta la sua ricchezza e complessità, presentando l'Ernesto viaggiatore, intellettuale, amante della letteratura e della fotografia, prima ancora che uomo d'azione e politico". La mostra, ideata dal CelChe - Centro de Estudios Latinoamericano Ernesto Che Guevara è organizzata dalla Fondazione Mida in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Napoli. (Ren)