Sanità: Beneduce (FI), attivare subito Aggregazioni funzionali territoriali e Unità di cure primarie

- "La vera svolta nella medicina generale è possibile solo se in tempi brevi saranno attivate le Aggregazioni funzionali territoriali e le Unità di cure primarie già previste nel decreto Balduzzi e nel Patto della Salute 2014-2016. Alle aziende sanitarie sono stati già assegnati i fondi, non si comprendono e non si possono più giustificare ritardi nell'attivazione delle Aft e Uccp". Così Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania e responsabile Dipartimento Sanità di Forza Italia, è intervenuta questa mattina ai lavori del Congresso nazionale dello Snami al Grand Hotel Vesuvio di Sorrento. "La Medicina Generale del terzo millennio sarà una medicina ancora più vicina al paziente, più professionalizzata per i medici stessi e più efficiente per il sistema", ha aggiunto la consigliera. "Il medico di medicina generale - ha proseguito - assume un ruolo centrale nel percorso di cura del paziente ma bisogna attuare un modello nuovo di continuità assistenziale. I medici di famiglia devono effettuare le prestazioni condividendo obiettivi e percorsi assistenziali". A conclusione del suo intervento la consigliera Beneduce ha rimarcato "il ritardo con cui il sistema sanitario regionale attua quello che ha definito il governo clinico del territorio". (Ren)