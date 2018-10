Caserta: minuto di silenzio a Pianta di Monte Verna per la scomparsa di Gilberto Benetton

- Domani, 26 ottobre 2018, l'azienda Cirio Agricola di Piana di Monte Verna, nel casertano, osserverà un minuto di silenzio per i funerali di Gilberto Benetton, che si terranno alle ore 11 in Duomo a Treviso. Gilberto era il fratello di Carlo Benetton, deceduto lo scorso luglio. "Un altro dolore che colpisce la famiglia di imprenditori veneti con grandi investimenti al Sud", ha commentato l'azienda. Gilberto Benetton, vicepresidente della finanziaria di famiglia Edizione Holding era stato tra i cofondatori del gruppo nel 1965. Paolo Grendene, amministratore di Cirio Agricola, ha dichiarato: "Conoscevo Gilberto solo attraverso le parole del fratello Carlo. C'era grande stima fra loro e ci riferiva sempre come fosse capace e serio. Personalmente mi rattrista molto che gli ultimi mesi di vita di Gilberto siano stati colmi di amarezza". (Ren)