Luci d'artista: Saiello (M5s), a Torino paga la società che ha ottenuto 12 milioni da De Luca (2)

- "Se la filosofia della sindaca Appendino fosse stata applicata anche a Salerno – ha sottolineato Saiello - i fondi Poc che De Luca ha investito negli ultimi tre anni del suo governo regionale, avrebbero avuto ben altra destinazione, più congeniale alla natura del Programma operativo complementare. Gli oltre nove milioni con i quali De Luca ha foraggiato Luci d'Artista da quando è al governo della Regione, avrebbero potuto finanziare eventi e iniziative su tutto il territorio regionale e non un solo evento nel feudo, tra l'altro, della famiglia De Luca. Né è chiaro quale sia stato il percorso dei fondi investiti per l'evento salernitano, non essendo ancora disponibile alcuna rendicontazione, nonostante l'impegno assunto dalla giunta nel corso di un'audizione in Commissione Trasparenza nel gennaio del 2017". (Ren)