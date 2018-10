Salerno: Gaudiano (M5S), spunti da meet-up Agropoli dopo caso fritture di pesce

- "Dobbiamo garantire la vera libertà di voto e la democrazia. Dobbiamo eliminare la 'clientela scientifica' e lasciare i cittadini davvero ‘liberi’ di votare". A dirlo è stata la Senatrice del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano. “Ho recepito alcuni spunti che erano stati elaborati dal meetup del Comune di Agropoli, dopo il caso delle 'fritture di pesce' che coinvolse l'ex sindaco Franco Alfieri, oggi capo della segreteria del governatore campano Vincenzo De Luca”. “Abbiamo chiesto una proposta normativa che potesse incidere in maniera rilevante sui meccanismi d'ombra del processo elettorale – ha sottolineato Consolato Caccamo, portavoce M5S di Agropoli -. Dopo quello che è accaduto ad Agropoli, già a settembre prese l'avvio una proposta di legge per combattere il voto di scambio e oggi i nostri portavoce in parlamento raccolgono le istanze locali e le portano nelle sedi opportune". (segue) (Ren)