Salerno: Gaudiano (M5S), spunti da meet-up Agropoli dopo caso fritture di pesce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta depositata in parlamento, prevede "l'eliminazione di alcune zone franche del processo elettorale, in grado di generare, allo stato attuale, distorsioni del voto e rallentamenti procedurali". "In particolare – ha continua Gaudiano -, all'inesistenza in Italia "di una norma o meccanismo informatico capace di controllare in tempo reale e impedire che la stessa persona, in qualità di rappresentante di lista, esprima il proprio voto due volte nella sessa consultazione elettorale". La proposta di legge Gaudiano chiede l'obbligatorietà "del sorteggio dei presidenti di seggio e degli scrutatori tra i soggetti iscritti nell'apposito albo" e disciplina "la procedura che il rappresentante di lista deve seguire dal momento della nomina a quello di espressione del proprio voto". Si precisano i criteri di ammissione all'albo per i presidenti di seggio e gli scrutatori "con l'obiettivo di selezionare personale competente, facilitare la risoluzione di eventuali problemi inerenti il processo elettorale o referendario e meglio tutelare le aggregazioni preferenziali espresse dai votanti". (Ren)