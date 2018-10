Contraffazione: banconote false sul territorio nazionale ed estero, sgominata organizzazione (2)

- L'articolata attività d'indagine, che ha consentito l'emissione dei 22 provvedimenti restrittivi, è stata svolta attraverso una collaborazione tra le autorità giudiziarie italiana e francese, in virtù dell'accordo sottoscritto il 23 maggio scorso, presso la sede di EuroJust all'Aja, in Olanda, che ha sancito la costituzione di una Squadra investigativa comune italo/francese (Sic), diretta dal procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e dal giudice istruttore del Tribunale penale di Nancy e composta da sostituti procuratori italiani e francesi, nonché, da ufficiali del Norm della Compagnia dei Carabinieri di Capua e della Polizia Nazionale di Nanterre e, da ultimo, da funzionari di Europol e del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia intervenuta quale organo investigativo di raccordo. (Ren)