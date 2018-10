Parcheggiatori abusivi: Borrelli (Verdi), il tempo della tolleranza è finito

- "A chi parla di abitudine e di tolleranza per il "quieto vivere" bisogna rispondere che per entrambe, il tempo è scaduto". Queste le parole del consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli sulle sanzioni, per un totale di mille euro, emanate oggi dagli agenti della Polizia Municipale di Ercolano nei confronti di quattro parcheggiatori abusivi, intenti a chiedere denaro per la sosta di auto. "Quella che mandiamo avanti è una battaglia di civiltà e di libertà contro chi, ogni giorno, ci limita nelle nostre stesse strade", ha aggiunto Borrelli, per il quale "il provvedimento preso oggi dalla Polizia, il cosiddetto Daspo Urbano, è un segnale importante: ad allontanarsi dalle strade devono essere loro, non i comuni cittadini che si rifiutano di sottostare a negoziazioni illegali". (Ren)