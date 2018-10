Luci d'artista: Saiello (M5s), a Torino paga la società che ha ottenuto 12 milioni da De Luca

- "Oggi scopriamo che mentre per dieci anni Regione Campania e Comune di Salerno hanno versato ben 12 milioni di euro nella casse della Iren, la società che ha sistematicamente vinto l'appalto per l'evento Luci d'Artista, il Comune di Torino, amministrato dalla sindaca M5s Chiara Appendino, i soldi per lo stesso evento li intasca. E a elargirli, come denunciato oggi da Cronache del Salernitano, sarà, paradossalmente, proprio la Iren, la società per il Comune di Torino gestirà ben tre eventi per le festività natalizie. E che verserà nelle casse del Municipio del capoluogo piemontese la somma di trecentottantamila euro, in cambio della massima visibilità e della garanzia di un ritorno di immagine. In soldoni, per Salerno paga la Regione, ovvero i cittadini della Campania, mentre a Torino i soldi li mette la stessa società che si occupa di installare le luci. Società che, giova ricordare, a Salerno, prima di perdere l'ultimo ricorso che ha assegnato per quest'anno l'appalto a una società concorrente, era in palese conflitto di interessi, essendo socia della partecipata comunale Salerno Energia". E' quanto ha denunciato in una nota il capogruppo regionale campano del M5S Gennaro Saiello. (segue) (Ren)