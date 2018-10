Ctp: Verdi, centinaia di migliaia di persone a piedi o nelle mani di abusivi. Ora basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà ai dipendenti della Ctp e a tutti quei cittadini che, a causa dei continui blocchi della circolazione dei pullman, si ritrovano a essere del tutto isolati e impossibilitati a spostarsi". Così i Verdi, con il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli e il responsabile dei trasporti, Francesco Zavota, per i quali "la rabbia dei dipendenti è comprensibile visto che rischiano di non ricevere lo stipendio neanche questo mese, ma sarebbe auspicabile il ripristino del servizio almeno in forma ridotta fino a quando non si risolverà la crisi che attanaglia Ctp, una crisi che, al momento, non si sta affrontando con la dovuta attenzione". "Siamo ancora in attesa di capire quali siano le reali intenzioni della Città metropolitana, proprietaria unica di Ctp, anche perché, in mancanza di comunicazioni certe da parte loro, non si può pensare ad altre azioni tese al salvataggio dell'azienda", hanno aggiunto Borrelli e Zavota, per i quali "la situazione di Ctp è nota da tempo ormai e non si può più tollerare che centinaia di migliaia di persone siano senza mezzi pubblici, anche perché molti abusivi si stanno improvvisando mettendo a rischio la vita delle persone che vengono trasportate senza alcuna misura di sicurezza su mezzi non adeguati". (Ren)