Cimitero: Verdi, bara lasciata nei viali a Poggioreale

- "Una bara, seppur messa in una busta contenitrice, è stata lasciata in bella vista in uno dei viali del cimitero di Poggioreale che, in questi giorni, si sta affollando di gente che va a sistemare cappelle gentilizie, tombe e loculi". A denunciarlo i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della Seconda Municipalità, Salvatore Iodice, per i quali "anche se quella bara era stata messa lì per poco tempo, non ci pare giusto che sia lasciata alla vista di chiunque si trovi a passare di lì in quel momento con tutti i rischi sanitari visto che si tratta dei resti di una riesumazione". "Sarebbe stato più giusto e logico portarla in un deposito o in qualsiasi altro luogo non accessibile al pubblico, o comunque meno frequentato di un viale, a ridosso di loculi" hanno aggiunto Borrelli e Iodice.(Ren)