Cantieri: piazza Plebiscito, venerdì i Verdi incontrano il soprintendente Garella

- "Al soprintendente Garella chiederemo di sollecitare un tavolo interistituzionale che permetta di trovare una soluzione per il cantiere di piazza del Plebiscito verso cui continuiamo a chiedere la massima attenzione". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che incontrerà il Soprintendente domani, venerdì 26 ottobre, insieme ai consiglieri comunali Stefano Buono e Marco Gaudini e ai consiglieri della Prima Municipalità, Benedetta Sciannimanica e Gianni Caselli. "Piazza Plebiscito deve essere tutelata e valorizzata e di certo aprire un cantiere non è di certo la strada migliore per farlo" ha aggiunto Borrelli ricordando che "già ora la piazza, nelle ore serali e notturne, diventa preda di baby gang e delinquenti e tenere un cantiere lì non farebbe che peggiorare la situazione anche perché le botteghe del colonnato che avrebbero potuto dare un'occasione di rilancio sono ancora chiuse".(Ren)