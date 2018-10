Napoli: polizia municipale sequestra cibo e lo regala allo Zoo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti alla U.O. Avvocata hanno effettuato questa mattina una vasta operazione di controllo del territorio nella zona della Pignasecca . Le operazioni hanno visto anche la partecipazione di personale del reparto Investigativa Centrale della Polizia Locale e di personale ASIA. L'attività di controllo ha riguardato un totale di 25 attività commerciali. Durante le ispezioni, sono emerse infrazioni relative alla vendita di prodotti alimentari senza alcun titolo autorizzativo, eccedenze nelle occupazioni di suolo pubblico, nonché occupazioni di suolo completamente abusive. Sono stati sequestrati circa cinque quintali di prodotti ortofrutticoli esposti agli agenti inquinanti e quindi non più destinabili alla alimentazione umana. La merce è stata interamente devoluta alla Zoo di Napoli. Le sanzioni pecuniarie comminate agli esercizi commerciali irregolari ammontano circa a complessivi 40 mila euro e nel corso delle attività sono state poste sotto sequestro amministrativo le merci e le attrezzature dei commercianti abusivi. Sanzionato ai sensi del decreto sicurezza anche un commerciate che esercitava la sua attività nei pressi della stazione della cumana. Le pattuglie del reparto motociclisti hanno provveduto al controllo dei mezzi che transitavano nell'area e al sequestro di numerosi veicoli non in regola con quanto previsto dal C.d.S. Numerosi anche i conducenti di veicoli ai quali è stata ritirata la patente per irregolarità.(Ren)