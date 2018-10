Ambulanza: Borrelli (Verdi), infermiere del 118 aggredito a piazza del Gesù

- "A certa gente non è chiaro che le ambulanze non sono taxi e arrivano a picchiare il personale sanitario a bordo se non fa quello che vuole". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, commentando l'aggressione ai danni di un infermiere denunciata dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate avvenuta in piazza del Gesù. Stando alla descrizione dell'associazione che denuncia le aggressioni ai danni del personale sanitario "dopo aver rilevato i parametri vitali e, su indicazione della centrale operativa, l'infermiere aveva comunicato al paziente l'ospedale di destinazione: "Villa Betania". Non gradita la destinazione, perché volevano essere portati al Cardarelli, un familiare sferra un sonoro ceffone al sanitario che, stordito, si porta al primo pronto soccorso per farsi refertare e per denunciare l'accaduto". "Chiediamo che i protagonisti della vicenda siano denunciati per il loro comportamento violento e delinquenziale" ha aggiunto Borrelli.(Ren)