Pasta: Coldiretti, proteine al 16% smentiscono falso mito su grano estero

- "I dati del raccolto 2017 ci danno una media di valore proteico del Senatore Cappelli che supera il 16%. Come è noto il contenuto di proteine influenza la qualità della pasta e la capacità di mantenere la cottura. La top quality della pasta richiede il 14%". Così Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Campania e vicepresidente nazionale, in occasione della Giornata mondiale della pasta. "Come già dimostrato dal contratto di filiera agricola del grano Aureo - ha sottolineato Masiello -, si smonta definitivamente il falso mito della superiorità del grano estero per la pasta di qualità". "La scelta di grano coltivato in Italia è una garanzia per la tutela della salute dei consumatori, perché in Italia è vietato l'utilizzo del glifosato sul grano in preraccolta a differenza di quanto accade per quello straniero proveniente da Usa e Canada, dove ne viene fatto un uso intensivo per seccare e garantire artificialmente un livello proteico elevato", ha concluso. (Ren)