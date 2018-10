Ex Italsider: Palmieri, Lezzi torna a Bagnoli. Meno parole e più fatti

- "Dopo le bizze dei rivoluzionari 'arancioni' e le proteste di piazze contro l'ex premier Renzi, domani il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, torna a Bagnoli per dialogare con i comitati dei cittadini. Dopo aver finalmente risolto il nodo del nuovo commissario, l'auspicio è che con il 'governo del cambiamento' non si torni a produrre parole al posto dei fatti, ritardi al posto dei cronoprogrammi già definiti, arretramenti rispetto alle decisioni già assunte con il concorso del Comune. A cominciare dal piano regolatore che dovrebbe essere approvato a ottobre da parte della cabina di regia, finora non ancora convocata". Lo ha scritto in una nota il consigliere del Comune di Napoli, Domenico Palmieri, presidente della commissione Trasparenza. "Bagnoli non può permettersi ulteriori perdite di tempo dopo 23 anni di promesse tradite. Negli ultimi due anni si era finalmente vista qualche gara d'appalto e qualche cantiere avviato. Ora – ha concluso Palmieri - bisogna accelerare quel percorso avviato e restituire questa importante area alla città".(Ren)