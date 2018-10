Musei: a Capodimonte, presentazione libro astrofisico Capaccioli, ‘Mille1Notte’ (3)

- Il progresso non ha spezzato l’atavico cordone ombelicale che ci collega all’ordine universale, a quegli astri della cui materia, più che dei sogni, siamo fatti.” afferma l'autore Massimo Capaccioli. Astrofisico maremmano, Massimo Capaccioli ha insegnato all’Università di Padova e poi di Napoli Federico II, dove ora è professore emerito. Le sue ricerche spaziano dalla dinamica dei sistemi stellari alla cosmologia osservativa. Ha pubblicato oltre 500 articoli scientifici e alcuni libri. Come direttore dell’Osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli, ha ideato e realizzato il VST, un grande telescopio di survey operante sulle Ande cilene. Ha presieduto la Società Astronomica Italiana e la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli. Giornalista pubblicista e divulgatore, ha collaborato con vari quotidiani e con la RAI. Commendatore della Repubblica per meriti scientifici, ha ricevuto lauree honoris causa dalle Università di Mosca nel 2010, di Dubna nel 2015 e di Kharkiv nel 2017. (Ren)