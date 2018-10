Napoli: studenti universitari protestano contro sovraffollamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di studenti indipendenti Link ha fatto irruzione, per protestare contro il sovraffollamento, in due aule della Facoltà di Lettere Moderne dell'Università Federico II esponendo cartelli con la scritta "Paghiamo le tasse vogliamo un posto". Gli studenti hanno denunciato la mancanza di sicurezza e il disagio di dover seguire le lezioni in piedi o, al massimo, seduti a terra. Dopo le irruzioni un gruppo di studenti si èrecato al rettorato per denunciare la cosa.(Ren)