Caserta: investì e accoltellò 43enne, arrestato

- Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Villa Literno (Ce), a Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, hanno dato esecuzione all’ ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio e porto di armi ed oggetti atti ad offendere emessa, dal gip del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di Giovanni Nucci, cl. 78, di Villa Literno. L’uomo, il 20 ottobre scorso, a Villa Literno, alla guida della propria autovettura Vw Golf, per motivi passionali, investì volontariamente un 43enne di Villa Literno per poi colpirlo con una coltellata all’addome. L’arrestato è associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. (Ren)