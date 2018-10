Napoli: spari nella notte alla periferia est. Rinvenuti 13 bossoli

- Ci sono stati degli spari la scorsa notte a Napoli, nel Rione Villa, periferia Est della città: questa mattina in via Ravello sono stati rinvenuti 13 bossoli. I proiettili avrebbero colpito due abitazioni adiacenti in cui vivono due pregiudicati, che non avrebbero legami con i clan della zona. I carabinieri stanno svolgendo indagini sull'accaduto. (Ren)