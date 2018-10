Campania: al via il programma strategico regionale per forestazione e bonifica montana (2)

- “Gli interventi - ha aggiunto Alfieri - saranno attuati con l’impiego degli operai idraulico-forestali in forza agli enti delegati. L’attenzione del Presidente e dell’intera Amministrazione regionale nei confronti di questi lavoratori è massima, come dimostra la sottoscrizione con le organizzazioni sindacali, nel gennaio scorso, del Contratto integrativo regionale di categoria (CIRL) a distanza di ben dieci anni del precedente. Abbiamo messo al bando le logiche assistenzialistiche del passato e previsto un impiego più produttivo degli idraulico-forestali nell’ambito delle numerose e più articolate funzioni che il Regolamento regionale assegna agli enti delegati”. Intanto proseguono i pagamenti delle rendicontazioni per gli interventi di forestazione e bonifica montana relativi al triennio 2015-2017. “Ai 210 milioni già trasferiti agli enti delegati - annuncia Alfieri - si aggiungeranno, non appena riceveremo le rendicontazioni, altri 28 milioni che consentiranno il completamento di tutti i progetti finanziati nelle annualità precedenti ed il pagamento degli stipendi arretrati ai lavoratori forestali”. “Grazie alle significative novità introdotte sul piano normativo e, soprattutto, ad un nuovo approccio improntato alla produttività e all'efficacia - ha concluso il capo della segreteria del Presidente - stiamo trasformando radicalmente il comparto forestale, in passato considerato dai più un peso insostenibile perché improduttivo e che per noi rappresenta, invece, una leva strategica per la crescita socio-economica delle nostre aree interne”. (Ren)